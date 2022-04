È una domenica all’insegna dell’incontro fra generazioni, quella che si appresta a vivere la provincia di Macerata. Nonni, nonne e nipoti avranno modo di vivere insieme due distinti appuntamenti, fra partite di dama e scacchi a Castelraimondo e laboratori di antichi mestieri a Camerino. Entrambe le iniziative nascono grazie a Marche_active@net, azione di rete per l’invecchiamento attivo e la solidarietà generazionale con attenzione ai territori del sisma 2016.

A Castelraimondo, in piazza Dante, dalle 15 alle19,30 sono previste lezioni e partite libere di scacchi e dama a cui è possibile partecipare gratuitamente. La giornata, dal titolo “Festa della solidarietà intergenerazionale” è a cura dell’ aps U. S. Acli Marche in collaborazione con l’associazione Scacchi La Torre Smeducci, la delegazione regionale Marche della Federazione Italiana Dama e l’Istituto comprensivo Strampelli e U.S. Acli Macerata. Giovanissimi e anziani avranno modo di incontrarsi e fronteggiarsi davanti alle scacchiere, in un pomeriggio di rigenerazione e comunità. L’appuntamento è parte del ciclo di attività “Laboratori intergenerazionali del gioco”, che hanno preso campo tra marzo e aprile, rivolti ai cittadini dell’Ats 17.



Ancora domenica 10 aprile, ma questa volta a Camerino, si tiene la Festa dei Nonni. A curarla è l’odv IoNonCrollo in un pomeriggio di musica e laboratori per bambini dove si scopriranno gli antichi mestieri tramandati dagli anziani con l’obiettivo di favorire il dialogo multi generazionale, per promuovere una longevità attiva, sotto il profilo culturale e fisico, attraverso la partecipazione e il reciproco scambio. Gli incontri della nuova iniziativa dell’associazione per il progetto sono al Sottocorte Village, dalle 15 alle 18. Sono previsti laboratori di gioielli, falegname, ortolano, carta riciclata, serigrafia, telaio, cesti di vimini. Nel mentre, si terranno i concerti dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado “Boccati”, indirizzo musicale. Con pizza e merenda per tutti. Anche qui la partecipazione è gratuita.

«Entrambi gli appuntamenti – si legge in una nota – nascono grazie al bando stanziato da Marche_active@net, volto a favorire lo scambio generazionale, per la rigenerazione delle comunità e per favorire le buone pratiche d’invecchiamento attivo. Il progetto, attivo dalla scorsa estate, è arrivato alla fase conclusiva del suo percorso, dopo le numerosissime iniziative realizzate dalle 23 associazioni odv e aps coinvolte che hanno animato il territorio dell’entroterra marchigiano, segnato prima dal sisma e poi dalla pandemia. Marche_active@net è promosso in rete da sei Ambiti territoriali sociali delle province di Ascoli, Fermo e Macerata, con capofila l’Ats 22 – Comune di Ascoli Piceno, e partner il CSV Marche (Centro servizi per il volontariato), con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche della famiglia».