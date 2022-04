Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, il coro dei Pueri Cantores D. Zamberletti è pronto ad offrire un concerto Pasquale, che sia uno spunto di riflessione. Il concerto si terrà martedì 12 aprile alle 21,15 nella chiesa dei Salesiani a Macerata.

Il concerto dal titolo “Laudato si’” offrirà ,a tutti coloro che lo desiderano, un momento di profonda e intensa riflessione che possa avvicinare gli uomini in tutto il mondo.

«Il concerto affronterà – si legge in una nota del coro – la tematica del rapporto tra l’essere umano e la natura, nella prospettiva del messaggio evangelico, argomento divenuto di scottante attualità a causa non solo del diffondersi della pandemia, ma dei drammatici risvolti determinati dai mutamenti climatici e, infine, dagli allarmi generati dallo scoppio del conflitto armato in Ucraina.

Le letture sono state tratte dal libro “L’assemblea degli animali” di Filelfo e dalla Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, da cui è stato tratto anche il titolo del concerto; i brani musicali che verranno eseguiti fanno tutti parte del repertorio del ‘900 e provengono dai generi più vari, dalle colonne sonore alla musica sacra più tradizionale, dalle musiche di scena sino alle rivisitazioni in chiave “popular music” dei tradizionali “spiritual”, a ulteriore conferma della “universalità” delle tematiche trattate».

Il concerto vedrà presente il maestro Gianluca con lo accompagnamento strumentale della M° Caterina Perna all’organo e pianoforte, di M° Massimiliano Fiorani e Luca Orselli alle percussioni, del M° Luca Paolucci alla chitarra e della direttrice sostituta e preparatrice vocale M° Annarosa Agostini.