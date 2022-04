Alessandra Teodori, classe 2009, frequentante la terza media all’IC “Giacomo Leopardi” di Sarnano nella sede di Gualdo, dopo le semifinali disputate il 26 marzo nel Liceo di Camerino, è stata selezionata per partecipare alla finale nazionale per la categoria C2 (terza media e primo superiore) che si terrà sabato 14 maggio a Milano nella sede dell’Università Bocconi.

«Grande soddisfazione – si legge in una nota della scuola – per questo straordinario risultato da parte di tutti i docenti, dei compagni e della dirigente Scolastica Ida Cimmino, che plaude alla bravura della studentessa e alla professionalità dei docenti che operano con passione e grande competenza didattica anche nei plessi in cui sono presenti pluriclassi e ringrazia i docenti referenti del progetto Bernabei e Meschini.

Congratulazioni ad Alessandra, che dimostra come anche frequentando le scuole dei piccoli comuni, in cui gli studenti si formano nelle pluriclassi, si possa raggiungere l’eccellenza. Complimenti anche a tutti gli altri studenti dell’Istituto che si sono messi in gioco accettando questa sfida».