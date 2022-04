All’Istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli la didattica si unisce alla disciplina sportiva. Durante la settimana culturale organizzata dall’istituto, infatti, è stato realizzato il progetto “Arti Marziali”, che si pone come obiettivo l’educazione alla difesa personale attraverso la messa in pratica dei contenuti educativi e tecnico-sportivi delle arti marziali.



Gli studenti e le studentesse delle classi seconde, terze e quarte dell’indirizzo sportivo, mercoledì 6 aprile, sono stati coinvolti in attività che hanno unito nozioni teoriche e pratiche di sicurezza personale finalizzate a formare e sensibilizzare questi giovani adulti, per tenere in forma il proprio corpo e per controllare le emozioni in caso si vedessero costretti a fronteggiare comportamenti di tipo aggressivo.



Docente della giornata è stato Franco Antonelli, tecnico della FederKombat Marche di Kickboxing, Low Kick, Full Contact e K1 nonché cintura nera secondo grado di Kickboxing. Fondamentale è stato insegnare la prevenzione, intesa come un atteggiamento da tenere in strada, in treno, in autobus, in discoteca, in casa, a scuola e da usare la difesa fisica solo in caso di estrema necessità. L’idea di far sperimentare una disciplina di questo genere ai ragazzi in piena adolescenza nasce dal desiderio di diffondere primariamente la filosofia delle arti marziali, tramandata e studiata da secoli, che si focalizza soprattutto sulla disciplina, sul non arrendersi davanti alle difficoltà e sul superare i propri limiti.