Nuova formula per il secondo appuntamento di questa stagione con i Rugby Open Days del Banca Macerata Rugby. Domenica porte aperte a quello che è l’evento di primavera per i più piccoli. Al Longarini di Villa Potenza un pomeriggio di giochi, sport e condivisione. Con una piccola variante: questa volta i protagonisti saranno i genitori. Quello che è l’evento per tutti i bimbi dai 5 ai 14 anni si trasformerà in un grande evento che coinvolgerà anche genitori e amici, tutti insieme in campo in tuta e scarpette. Mamma e papà potranno correre, passare la palla, segnare una meta proprio con i loro bambini e bambine. L‘evento è aperto a tutti e si svolgerà dalle 16 alle 20 e tecnici e dirigenti del Banca Macerata Rugby saranno a disposizione della comunità, tutto ovviamente in forma gratuita.