di Francesco Rossetti

Disegnano la storia di fratel Salvador Angel Mura, autista e stretto collaboratore di Bergoglio morto lo scorso 2 dicembre e lo inviano a papa Francesco che risponde loro con una lettera di ringraziamento. E’ accaduto ai bambini e alle bambine della quarta A e B della scuola primaria Anna Frank di Pollenza.

Tutto è iniziato quando l’insegnante Elisabetta Nardi ha raccontato ai suoi alunni ed alunne del suo amico fratel Mura che lei conosceva da anni: «Mi ha accompagnato per i tortuosi sentieri della vita per ben 14 anni » ha detto la prof. che ha poi riferito l’aneddoto di quando Fratel Mura per telefono le chiese le caramelle. Così, i bambini, forti della loro fantasia e delle loro creatività hanno voluto ricreare questi momenti: tra i disegni compare il religioso inondato da una pioggia di caramelle, o nella compagnia di Gesù e ancora mentre guida l’auto con Francesco a bordo. «Adoperarsi per gli altri per il bene proprio e altrui» è il messaggio che secondo l’insegnante arriva dall’esempio della vita di Mura e che i ragazzi hanno compreso perfettamente.

L’album è stato recapitato al Pontefice che ha ringraziato con la lettera in cui scrive: «Il tempo della scuola è tanto bello se serve a imparare l’amicizia, a diventare generosi nel donare senza chiedere nulla in cambio, come ha vissuto Fratel Salvador».

Il papa ha inviato anche il suo messaggio di augurio in vista della Prima Comunione che i i ragazzi e le ragazze riceveranno tra qualche giorno: «La comunione è tanto importante perchè diventiamo ciò che riceviamo ma perchè questo avvenga dobbiamo chiedere innanzitutto perdono. Tutti abbiamo qualcosa da farci perdonare»

Ha poi concluso con una sua frase ormai famosa: «Quando passate davanti a una chiesa salutate sempre Gesù e fate una preghiera per me».

L’album è stato creato dagli studenti dell’Istituto comprensivo Vincenzo Monti grazie all’aiuto degli insegnanti Elisabetta Nardi,Monti Franca, Pirro Manuela e Rinaldi Alessandro.