Impegno a Pesaro, esattamente a Vallefoglia, per i pre-agonisti del Judo Equipe Macerata. Purtroppo una giornata stressante per la lunga, lunghissima attesa prima degli incontri, tanto che i ragazzi del Judo Equipe Macerata hanno perso la loro consueta concentrazione iniziale che non sono poi più riusciti a ritrovare. Grandissimo impegno dei ragazzi e delle ragazze del Dojo maceratese, come sempre, ma che non è bastato ad alcuni di loro per portare a buon fine la gara, complice anche e soprattutto un’inspiegabile differenza di peso negli accoppiamenti di gara. Grinta e tenacia sono comunque emerse, nonostante tutto, da tutti i giovani atleti unite a tantissima voglia di fare bene e vincere: due ori (Civita e Dezi) e sei bronzi (Donzelli, D’Orazio, Fraticelli, Picciola, Mariani e Palucci). Hanno vinto tutti quanti per l’impegno ma soprattutto per la coesione e l’unione regnata nella squadra biancorossa: l’affetto ed il sostegno reciproco, ad ogni incontro, che si sono dati l’un l’altro, spontaneamente, è simbolo inequivocabile di una vera e profonda amicizia che sta alla base, e prima di tutto, nello sport del judo.