Come ricordare al meglio la fine del percorso scolastico dei cinque lunghi anni del liceo scientifico “G.Galilei”? Certamente visitando uno degli scrigni di bellezza della città di Macerata.

Palazzo Ricci ha aperto le porte, con la consueta accoglienza e disponibilità, alla classe quinta, sez. N, del liceo scientifico Galilei accompagnata dalle docenti di Lettere e Disegno e Storia dell’arte, Giuseppina Capodaglio e Maria Chiara Basile.



«Gli studenti – scrive la scuola in una nota – a programmi scolastici compiuti, hanno potuto apprezzare in particolare le opere del Novecento futurista a loro note, ma la sorpresa più grande è stata senz’altro introdursi in un palazzo imponente e ricco di meraviglie dai più mai visitato. Si ringrazia la Fondazione Carima, nella persona del suo segretario generale, Gianni Fermanelli, per aver confermato un rapporto di collaborazione proficua con il liceo scientifico “Galilei”».