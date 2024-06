Si è svolta domenica nei giardini pubblici di Matelica la decima edizione della Baby Garden Bike, manifestazione ciclistica per bambini e bambine fino ai 12 anni organizzata come sempre dalla Asd Gruppo Ciclistico Matelica. Questa decima edizione è stata condizionata dall’incertezza metereologica tanto che i preparativi si sono svolti sotto una leggera pioggia che in parte aveva un po’ attenuato l’entusiasmo degli organizzatori ma che non si sono mai arresi.

Alle 14 tantissimi bambini e bambine si sono ritrovati alla prova percorso incurati della pioggia che continuava a scendere, riempiendo gli organizzatori di entusiasmo, poi finalmente il meteo è migliorato e si è dato il via alla manifestazione a cui hanno partecipato circa 150 bambini e bambine provenienti da Matelica e da tutti i comuni limitrofi oltre che da molte scuole di ciclismo della regione. Spettacolari le batterie suddivise per età e a tutti i partecipanti è stato offerto un pacco gara contenente una maglietta, una bandana, e un album da disegno.

Tutti i bambini e le bambine sono stati premiati con una medaglia ricordo e a tutti è stata offerta una piccola merenda. Spettacolare l’ultima batteria con i genitori che hanno pedalato con le bici e i caschi dei figli e delle figlie. Alla fine foto di gruppo ed estrazione a sorte di una bicicletta e vari altri gadgets. Presenti alle premiazioni l’amministrazione comunale, il vicepresidente regionale della Fci Massimo Romanelli e vari sponsor storici. Insomma come sempre una straordinaria manifestazione ciclistica per bambini e famiglie che hanno trascorso una sana giornata di sport e amicizia all’aria aperta.

«I dovuti ringraziamenti – scrivono gli organizzatori – vanno agli sponsor, all’amministrazione comunale, alle famiglie dei bambini partecipanti, alla protezione civile comunale, alla Croce Azzurra di Fabriano per l’assistenza sanitaria. Ma il ringraziamento più grande va ai soci e volontari del gruppo ciclistico Matelica per il grande lavoro fatto in gran parte sotto la pioggia».