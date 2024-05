Un Eurosuole Forum festante, con oltre 500 presenti tra alunni, alunne, maestre e genitori, ha vissuto una mattinata intensa all’insegna di giochi, tornei e premiazioni per chiudere ufficialmente il progetto Scuola Lube 2023/24.

L’evento, andato in scena nella mattinata di ieri, ha visto come protagonisti ben 310 alunni e alunne dell’Istituto comprensivo Ugo Bassi di Civitanova, con le classi dei plessi Silvio Zavatti e Anita Garibaldi, sotto gli occhi di uno staff collaudato. Pienamente soddisfatto il responsabile del settore giovanile biancorosso, Giampiero Freddi, che ringrazia Lucia Lepri e gli altri istruttori per il grande lavoro svolto nell’annata agonistica e per l’ottima gestione del Progetto Scuola. «Un doveroso grazie – si legge in una nota – va alla Coal per i cadeau destinati agli studenti, all’istituto comprensivo, al dirigente scolastico e alle insegnanti per la presenza dei loro alunni, alunne e per la disponibilità alle attività motorie.

In chiusura il direttore generale biancorosso Beppe Cormio ha premiato i due plessi scolastici con le targhe consegnate nelle mani del dirigente scolastico Maurizio Armandini, mentre tutti gli alunni e le alunne, disposti in fila indiana a gambe incrociate dentro il perimetro del campo, hanno ricevuto in dono dei romanzi di qualità. In molti hanno ascoltato con interesse le anticipazioni sul Camp estivo targato Lube Volley, con quartier generale allo chalet civitanovese I due re sul lungomare sud.