Una lezione di marketing nel campus della nuova Simonelli a Belforte per gli alunni e le alunne delle classi terza e quinta G del progetto Global marketing dell’Ite “Gentili” di Macerata.

L’azienda che produce macchine da caffè innovative dal 1936 ha aperto le porte a studenti e studentesse che sono stati accompagnati dalle professoresse Paola Palmucci e Maria Melfi; dopo aver visitato i locali dello stabilimento, in particolar modo quello della logistica ed il Campus, spazio multidisciplinare di mille metri quadri dedicato alla ricerca, alla formazione, all’innovazione ed alla cultura di impresa, i ragazzi e le ragazze hanno potuto partecipare alla lezione di marketing con Maurizio Giuli, in un clima brioso e collaborativo. «La referente del progetto Global Marketing Paola Palmucci – scrive la scuola in una nota – ha evidenziato come la conoscenza di queste realtà sia di fondamentale importanza sia per la didattica che per le prospettive di formazione ed occupazione future dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. La stessa dirigente scolastica Alessandra Gattari ha espresso la propria soddisfazione per iniziative che fanno interagire la scuola con le realtà del territorio, in questo caso particolare anche per le borse di studio messe a disposizione dalla Nuova Simonelli per il viaggio di formazione a Strasburgo, nell’ambito del progetto “Alla scoperta dell’Ue” la cui referente è la professoressa Maria Melfi».