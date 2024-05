“C’era una volta” è lo spettacolo in dialetto portato in scena venerdì dai bambini e dalle bambine della scuola Niccolai di Corridonia al il teatro Lanzi.

La vicenda è ambientata in una fattoria con galline, capretti, conigli e mucche. Nonno contadino e nonna hanno un nipote il quale si accorge che manca una mucca. Parte per cercarla e va a Montemonaco dove chiede aiuto alle vergare, le quali però indaffarate per preparare la festa della piazza, non lo possono aiutare. Continua allora il suo cammino verso i monti Sibillini dove a un tratto scoppia un temporale. Si ripara quindi in una caverna e da qui escono dei folletti che lo aiutano a trovare la sua mucca Bianchina dandogli una bussola.



Così si incammina fino ad arrivare nella piana di Castelluccio di Norcia dove ci sono i contadini che raccolgono le prime lenticchie. Lo accompagnano dandogli dei consigli per trovare la maga Sibilla. E’ proprio lei a d aiutarlo a ritrovare la mucca Bianchina, così può tornare a casa e viene accolto con una festa a suon di saltarello.

Lo spettacolo è stato un omaggio ai nonni e alle nonne che hanno fatto addirittura un orto nel giardino che innaffiano tutte le mattine.