La scuola dell’Infanzia “Elettra Caracini” di Passo di Treia lunedì ha aperto le porte ad un gruppo di vigili del fuoco del Comando di Macerata che sono intervenuti in qualità di esperti di prevenzione e sicurezza. I bambini e le bambine hanno potuto vedere da vicino l’automezzo usato per gli interventi ed ascoltare la narrazione delle attività quotidiane dei “pompieri”. Hanno poi sentito il suono della sirene, hanno ammirato i potenti getti delle lance antincendio ed infine hanno potuto vedere come i Vigili si vestono per affrontare un soccorso. Felici e meravigliati, sono poi tornati nelle loro aule.

Le docenti hanno ringraziato i vigili del fuoco per il loro impegno, il loro spirito di sacrificio e il loro coraggio.