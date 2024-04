Elezioni europee, istruzioni per l’uso ai liceali. Lunedì e martedì nell’Aula Magna del liceo Giacomo Leopardi di Recanati, sede di via Aldo Moro, hanno avuto luogo due conferenze organizzate dai rappresentanti di istituto sul tema elezioni europee a cui hanno partecipato, in qualità di relatori, i docenti dell’Università di Macerata Giovanni Di Cosimo e Luigi Cozzolino per diritto costituzionale e Marongiu Buonaiuti per diritto internazionale.

Si è parlato, in particolar modo, delle Istituzioni europee (storia e funzionamento), del sistema elettorale, della democrazia liberale e della partecipazione politica soprattutto dei giovani.



«Esprimiamo soddisfazione per la riuscita di queste assemblee – spiega il rappresentante Matteo Dezi – i relatori hanno affrontato gli argomenti in maniera precisa, tecnica, argomentata, facendo comprendere agli studenti, in maniera compiuta, il funzionamento della grande organizzazione che è l’Unione europea.

Abbiamo scelto questo tema in vista delle elezioni del Parlamento europeo che sì terranno nel mese di giugno proprio per sensibilizzare i giovani e far esprimere loro un voto consapevole.

L’Unione Europea spesso viene sentita come un’istituzione lontana ma, soprattutto in questo momento storico (con le varie direttive e i fondi del pnrr), impatta fortemente sulle nostre vite ed è bene capire le sue funzioni e la sua governance.

Queste assemblee rientrano nel percorso avviato dal nostro gruppo quasi 3 anni fa e che ci ha già visto organizzare interessanti iniziative per la comunità studentesca. Abbiamo avanti ancora alcuni mesi di “mandato” e cercheremo di fare sempre meglio».