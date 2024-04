La scuola dell’infanzia “Gianni Rodari ” di Macerata ha ospitato nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo Radiomobile e un componente della squadra motociclisti della Compagnia Carabinieri di Macerata.

Alunni e alunne hanno accolto il comandante capitano Renato Ventrone accompagnato da alcuni suoi collaboratori, sia in uniforme di servizio che in borghese,nel giardino della scuola.

I militari hanno fatto il proprio ingresso a scuola con lampeggiante e sirena in funzione, provocando stupore e meraviglia.

Gli alunni e le alunne si sono dimostrati curiosi ed attenti rispetto a tutte le notizie che sono state raccontate.

Particolare interesse ha suscitato l’etilometro, che i militari hanno fatto provare ai bambini e alle bambine, le manette ed altri strumenti in dotazione usati durante il servizio.

Il comandante inoltre ha messo in contatto i bambini e le bambine con la centrale operativa di Macerata con la quale i piccoli hanno potuto interagire facendo domande.

L’evento si è concluso con la consegna di simpatici omaggi che gli alunni e le alunne hanno consegnato alle forze dell’ordine.

«Questa visita speciale – scrive la scuola – rientra nel progetto “Città a colori: i mestieri” ed il messaggio che i bambini porteranno con sé riguarda l’importanza e il rispetto verso i carabinieri custodi della sicurezza di tutti i cittadini italiani».