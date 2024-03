Ben 9 medaglie per l’Ippocampo ai Campionati regionali invernali della categoria Esordienti. Il 10 e il 17 marzo nella piscina di Grottammare hanno gareggiato i migliori atleti ed atlete delle Marche per questa categoria.

La società Ippocampo di Civitanova si è presentata con 22 qualificazioni e non sono mancate ottime prestazioni: ben 9 medaglie complessive. Ha spiccato Riccardo Cacchiarelli, nella categoria Esordienti A, Oro 200 stile libero, Argento 100 rana, Bronzo 100 stile libero, Bronzo 200 rana. Per gli Esordienti B si sono fatti notare Sara Capriotti Argento 100 stile, Bronzo 200 dorso, Bronzo 100 misti e Giada Paolini Bronzo 100 stile.

Una medaglia di bronzo anche per la staffetta 4×50 mista femminile Esordienti B composta da Sara Capriotti, Martina Ierano’ Arellano, Giada Paolini e Nicole Brunori. Diversi i buoni piazzamenti: Nicole Brunori quarta nei 100 stile e nei 200 stile, Giada Paolini quarta nei 100 dorso e quinta nei 100 misti, Cristiano Papili settimo nei 200 rana, Martina Ierano’ Arellano sesta nei 100 misti, Viola Canuti tra le prime dieci nei 100 dorso, Lucia Muccichini tra le primi 10 nei 200 rana.

«La società – si legge in una nota – insieme allo staff tecnico si ritiene soddisfatta dei progressi ottenuti in questi mesi nonostante ci siano alcuni aspetti da migliorare, ma il movimento dopo gli anni del Covid sta tornando a crescere».