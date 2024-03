Hanno scritto una lettera al questore di Macerata Luigi Silipo per chiedergli di invitarli in Questura alunni e alunne della scuola Anna Frank di Villa Potenza. E il questore è già pronto ad esaudire il loro desiderio.

Il 9 febbraio, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, nei giardini pubblici di Villa Potenza intitolati al funzionario, alla presenza di autorità locali e del vescovo dNazzareno Marconi alunni e alunne di due classi dellaprimaria di Villa Potenza avevano preso parte alla cerimonia con le insegnanti.

Molto colpiti dalla cerimonia e dalle forze dell’ordine, hanno fatto dei disegni e defli elaborati che sono stati consegnati al questore insieme alla lettera con cui chiedono di poter visitare la Questura. Appuntamento che naturalmente verrà fissato nei prossimi giorni.