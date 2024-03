Educazione stradale e cultura della sicurezza: è su questa scia che l’Istituto Itts Divini di San Severino ha organizzato martedì un incontro con la polizia stradale nell’aula magna della scuola, un appuntamento che ormai si ripete da anni, per educare alla cultura della sicurezza stradale, al rispetto delle norme e alla mobilità sostenibile. Questa iniziativa, rivolta agli alunni e alle alunne delle classi terze dell’istituto, rientra nel Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale nata nel 2001, promossa dalla polizia stradale insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Istruzione.

Gli alunni e le alunne sono stati accolti dall’Ispettore della polstrada Stefano Ronconi e dall’assistente capo coordinatore Davide Romoli che hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole del codice stradale e della prevenzione del rischio, con particolare attenzione agli elementi che possono causare distrazione alla guida e ai comportamenti pericolosi dovuti all’assunzione di sostanze psicoattive come droghe, farmaci o alcol. Durante l’incontro sono stati proiettati video e slide educative al fine di sensibilizzare le future generazioni sull’importanza di comportamenti sicuri alla guida, per la loro protezione e quella degli altri. I rappresentanti della polizia stradale sono riusciti a stimolare l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato con entusiasmo all’incontro, formulando domande ed esprimendo le proprie opinioni sulla sicurezza e sul comportamento civico che bisogna assumere quando si va per strada come conducenti o pedoni.