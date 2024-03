Un progetto nato dalla sintonia. L’intesa delle idee e degli obiettivi ha permesso a due realtà del territorio di Civitanova di incontrarsi e realizzare un percorso conoscitivo e formativo.

La Croce Verde con il progetto “Soccorso nelle scuole” e l’istituto comprensivo Via U.Bassi nell’ambito del “Progetto Solidarietà” e del percorso di Educazione Civica, come avviene da diversi anni, hanno collaborato nel mese di febbraio.

Coinvolti nell’iniziativa sono stati i ragazzi e le ragazze del “Gruppo Giovani” della Croce Verde con gli alunni e le alunne di quinta della scuola primaria “S. Zavatti” e “A. Garibaldi” e gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di I° “A. Caro”.

I giovani dell’associazione di volontariato con entusiasmo, capacità e responsabilità hanno svolto diverse attività volte ad insegnare manovre di primo soccorso e Bls. Rispondendo ad ogni domanda, hanno creato un clima di armonia e curiosità riguardo al tema affrontato, non semplice ma importante.

L’uscita in giardino per visitare e scoprire l’interno dell’ambulanza con i diversi dispositivi e attrezzature da usare è stata interessante e particolare.

Un ringraziamento è rivolto alle famiglie e agli alunni e alunne dell’Isc Via U. Bassi che con la loro dedizione e sensibilità verso le proposte della scuola hanno collaborato e permesso anche la realizzazione di questa fase del progetto.

Questa iniziativa ha offerto ai ragazzi un’occasione di crescita e una possibilità di avvicinarsi al mondo del volontariato e ad una prima consapevolezza dell’importanza del primo soccorso.