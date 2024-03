Hanno disegnato murales dentro e fuori dalla scuola le studentesse del liceo artistico Cantalamessa di Macerata che hanno svolto il loro Pcto (Alternanza scuola lavoro) nella scuola dell’infanzia Padre Matteo Ricci e nella casa dei Bambini di via Pace, entrambi nel comprensivo Fermi.

«Nel mese di febbraio – fa sapere la scuola – le studentesse, sotto la supervisione delle tutor interna ed esterna, hanno decorato la parete del plesso Padre Matteo Ricci, che ora si presenta visivamente come un’occasione non solo per conoscere ed esplorare la forma dei continenti, ma anche per ragionare sulle varie specie animali: una vera e propria immersione nei colori.



Il progetto Pcto “Amici Animali: un’avventura tutta da scoprire”, mirava a far avvicinare concretamente le bambine e i bambini alle conoscenze geografiche, per far si che si sentissero parte integrante del mondo. Qual è il miglior modo per farlo conoscere sempre di più, se non la realizzazione di un Murales?

Per quanto riguarda il plesso Casa dei Bambini, le studentesse durante l’esperienza del Pcto ci hanno aiutato a tirare fuori la nostra creatività ed espanderla.

Da apprezzare le capacità organizzative e pragmatiche della dirigenza e del tutor del liceo artistico, nonché le attitudini artistiche delle studentesse alle quali vanno i ringraziamenti affettuosi delle bambine e dei bambini, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico della Scuola dell’Infanzia “P.M.Ricci” e Casa dei Bambini di Macerata».