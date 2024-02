Viaggio nell’aereo musicale della Form

Una intera orchestra a scuola. E’ l’esperienza vissuta nella scuola “Vincenzo Monti” di Pollenza. A raccontare musica ed emozioni è la redazione dello Scolarino Giornalistico composta dalle classi 1A e 1C.

***

La scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “Vincenzo Monti” ieri è salita a bordo di un “aereo” speciale, quello dell’Orchestra filarmonica marchigiana che ha fatto compiere agli alunni e alle alunne “Il giro del mondo in un concerto”.

Una piacevole mattinata in cui la Form ha fatto visitare agli studenti un capo e l’altro del mondo sotto la sapiente direzione di Pietro Consoloni e la guida dalla voce narrante di Daniele Vagnozzi. La Danza (tarantella napoletana) di Rossini, la Farandole di Bizet, il Trepak e la Danza cinese di Čajkovskij, la Sarabanda e la Hornpipe di Handel e la Passacaglia di Boccherini. E ancora Mozart con la Turchia, l’Argentina di Rodríguez, le atmosfere boreali e le leggende nordiche di Sibelius e Grieg, la Pizzicato Polka di Strauss, il Brasile, gli Stati Uniti di Joplin e un ritorno in Italia con il Saltarello dall’Italiana di Mendelssohn.

La fantasia dei ragazzi e delle ragazze si è accesa al ritmo della musica permettendo di viaggiare con l’immaginazione in una magica atmosfera di allegria e divertimento, che ha anche consentito di far conoscere da vicinissimo diversi strumenti d’orchestra e di avvicinare gli alunni ad un genere musicale poco gettonato dai giovani di oggi, ma che invece ha lasciato loro un bellissimo ricordo.