Grande emozione l’altra mattina all’Istituto comprensivo “Via Ugo Bassi” a Civitanova. Quaranta classi si sono collegate in videoconferenza con l’Etiopia. Tutte le classi delle scuole primarie “A. Garibaldi” e “S. Zavatti” e della scuola secondaria di I grado “A. Caro” hanno incontrato un amico speciale che si chiama Alazer ed è il loro alunno adottivo

«Da molti anni – scrivono le referenti del progetto Romina Morresi e Rosita Antollon- la nostra scuola collabora con il Centro delle Missioni Estere dei Cappuccini di Recanati in relazione al progetto di solidarietà “Guarda che ti riguarda. Insieme si può”. Con l’impegno e la disponibilità degli alunni, delle alunne, delle famiglie e di tutto il personale della scuola, sosteniamo a distanza il percorso scolastico dei bambini della Missione in Etiopia. Lunedì abbiamo potuto incontrare virtualmente Alazer, il nostro alunno adottivo, insieme alla sua mamma e a tanti abitanti del suo villaggio».

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di Giordano Mariozzi di Civitanova, uno dei volontari che ha creato la speciale connessione.

«Il villaggio – raccontano le insegnanti – era in fermento per l’arrivo dei volontari; alcuni indossavano il vestito della festa e tutti avevano nel viso il sorriso più bello. In un primo momento Giordano ha presentato Alazer e ha consegnato le magliette realizzate dalle nostre tre scuole come dono per lui. Poi ci ha mostrato alcune parti del villaggio: la clinica, il pozzo, la scuola. Tutte queste strutture, seppur semplici, sono il frutto della solidarietà». Anche il dirigente Maurizio Armandini ha partecipato all’iniziativa e ha salutato a nome di tutti e ringraziato i volontari per l’importante compito e contributo che offrono con sacrificio e dedizione.