Safer Internet Day, il liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata, insieme a numerose altre scuole d’Italia, ha partecipato con due classi, la 3°B e la 3°F, collegandosi alla piattaforma dall’aula multimediale della sede centrale della scuola. Dalla diretta streaming gli studenti e le studentesse hanno colto stimoli utili per una discussione, guidata dai loro insegnanti, mirata ad approfondire tematiche molto sentite dagli adolescenti, ma non sempre affrontate a scuola o in famiglia.



All’ evento multimediale in diretta streaming, organizzato dalla polizia postale e delle comunicazioni ha realizzato al quale ha preso parte anche il primo dirigente della Polizia di Stato Barbara Strappato, nell’ambito del progetto nazionale #cuoriconnessi. L’iniziativa è stata rivolta a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed ha previsto un ampio dibattito, con la proiezione di filmati e testimonianze di persone direttamente coinvolte in vicende di cyberbullismo, revenge porn ed altre forme di prevaricazione online, capaci di testimoniare il loro impegno nel superamento delle difficoltà affrontate.

«Si ringrazia la polizia postale di Macerata – scrive la scuola – nella persona dell’Ispettore Claudio Tarulli, responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica, per aver presentato al liceo il progetto».