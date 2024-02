Fase provinciale della corsa campestre, successo per il liceo classico “Leopardi” di Macerata. Nella bellissima location dell’Abbadia di Fiastra, si è svolta ieri la fase provinciale di Corsa campestre, alla quale hanno partecipato tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Il liceo “G. Leopardi” di Macerata si è fatto onore, aggiudicandosi il primo posto per la categoria allieve in squadra e il terzo posto allieva con Sofia Chantal Ciccioli; oltre a lei, sono salite sul podio Irene Ippoliti, Elisa Scattolini, Agnese Nalli. Bravissimi anche gli altri partecipanti dell’Istituto, che hanno completato il percorso con ottimi piazzamenti: Michelle Calzolaio, Filippo Greghini, Vittorio Malizia, Matteo Orazi, Riccardo Secchiari, Samuele Montagnese. A guidare la delegazione, la professoressa Maribel Pennesi.