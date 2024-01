Il suono come mezzo di comunicazione tra individui, come veicolo di emozioni, sentimenti, stati d’animo, ma soprattutto come strumento per poter strutturare un percorso terapeutico. Questi alcuni dei temi affrontati all’interno dei “Percorsi di musicoterapia di gruppo”, laboratori musicali con tecniche musicoterapiche del team musicoterapico TmT, organizzati nella sede dell’Asp “Paolo Ricci” di Civitanova e terminati venerdì 12 con un incontro di restituzione alle famiglie del lavoro svolto dagli specialisti.

Dieci gli incontri, nell’ambito dello Sportello per la disabilità, tenuti dall’Assessorato alla Famiglia del Comune, dall’ASP “Paolo Ricci” in collaborazione con l’Associazione Omphalos e voluti dall’assessora al Welfare di Barbara Capponi. Paolo Romagnoli e Nicola Pallotto gli specialisti che hanno gestito tutto il percorso con i 13 bambini iscritti di età compresa tra 4 e 10 anni. Gli incontri sono stati calibrati sempre su misura rispetto alle esigenze sia del singolo bambino che del gruppo. L’approccio utilizzato è stato quello di una musicoterapia attiva, in cui oltre alla proposta di attività strutturate, la libera improvvisazione ha rappresentato il terreno d’azione dei musicoterapeuti con lo scopo di garantire la massima libertà espressivo/creativa ai bambini attraverso un setting composto sia da strumenti tradizionali che da strumenti elettronici e di ultima generazione. Attraverso la musicoterapia è stata promossa la comunicazione, la relazione sociale, l’emozione condivisa e la partecipazione attiva dei bambini.