Enrico Galiano, uno dei prof più amati del web, sarà protagonista sabato 26 gennaio alle 21 al palazzetto dello sport di Matelica, dell’incontro del format “Nutrire il Talento”, nell’ambito delle attività dedicate alle “Giornate Bigiarettiane”

L’iniziativa curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Matelica e dall’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia Odv di San Severino prosegue con successo. Dopo gli entusiasmanti incontri con il biologo molecolare e musicista Emiliano Toso al teatro Piermarini e il filosofo e saggista Umberto Galimberti al palazzetto dello sport, l’attenzione si sposterà ora su un nuovo appuntamento imperdibile fortemente voluto dall’assessore Giovanni Ciccardini, che continua a dedicare energie e risorse per arricchire la comunità locale con occasioni di cultura e formazione di alto livello.

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo. Accanto al prof Galiano interverrà Roberta Cesaroni, coach adolescenziale, mentre a presentare l’evento sarà la giornalista Agnese Testadiferro.

«L’assessorato alla Cultura del Comune di Matelica e l’associazione Help – si legge in una nota – rinnovano l’impegno a promuovere iniziative culturali di alto profilo, confermando il loro ruolo di catalizzatori di eventi che nutrono il talento della comunità e ne consolidano la coesione sociale. La serata con Enrico Galiano rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di questo obiettivo. Inoltre, nella mattinata del 26 gennaio al Teatro Piermarini il prof. incontrerà anche i ragazzi e le ragazze delle scuole nell’ambito del Progetto “Spazio Giovani 2.0: insieme per crescere e progredire”, finanziato dalla Regione Marche con il bando Interscambi, con i fondi del Dipartimento delle politiche giovani e del servizio civile universale, un progetto con capofila l’associazione Help, per giovani 14-35 anni che coinvolge ben 7 associazioni, 8 comuni e 5 scuole delle province di Macerata e Ancona».

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti. Per garantire la partecipazione, è possibile effettuare prenotazioni chiamando il numero 0737 85671 o contattando il cellulare 373 8683790.