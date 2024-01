Visita a sorpresa della Befana ai piccoli alunni e alunne della scuola dell’infanzia e primaria E. De Giorgi di Gagliole, al rientro dalle festività natalizie. Anche se un po’ in ritardo, la simpatica vecchina ha portato ad ognuno di loro in dono un sacchetto di cioccolatini e caramelle, senza disdegnare un pezzo di carbone. La Befana si è intrattenuta a scuola, visitando tutte le classi e scambiando alcune parole con bambine e bambini, i quali si sono dimostrati contenti e curiosi di questa visita ringraziandola calorosamente. Uscendo la Befana ha omaggiato anche il corpo docenti, con un cesto pieno di dolciumi e delle ormai famose piadine di Laura Grespini. La pro loco di Gagliole, promotrice e organizzatrice dell’iniziativa, ringrazia Grespini per la disponibilità data insieme a tutto il corpo docenti del plesso di Gagliole, al dirigente scolastico ed al Comune di Gagliole che ha patrocinato l’evento.