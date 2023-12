Il liceo “G. Leopardi” di Recanati proporrà anche quest’anno il consueto laboratorio di lettura grazie al contributo del Comune. L’iniziativa, ormai decennale, rientra nel progetto “Leggéro leggerò” ed è riservata agli alunni e alle alunne del triennio di tutti gli indirizzi: essa prevede la lettura di un romanzo (le copie acquistate sono distribuite a piccoli gruppi di studenti), approfondimenti con esperti su questioni di natura storico-sociale e, infine, l’incontro con l’autore.

Il testo scelto quest’anno è Quando tornerò, di Marco Balzano (Einaudi, 2021), la storia di una madre che lascia i figli in Romania per venire in Italia a prendersi cura di persone anziane: un libro che attraversa la complessità della questione migratoria nell’Italia di oggi.

Le copie del romanzo sono state distribuite agli studenti che hanno aderito al progetto martedì nell’Aula Magna della sede di Via A. Moro, alla presenza dell’assessora Rita Soccio, del professore. Gabriele Cingolani e delle professoresse Cristina Giacomucci, Laura Marinangeli e Lidia Massari, curatori dell’iniziativa.