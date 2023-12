I ragazzi e le ragazze delle terze A e G delle scuole secondarie “Ricci” e “Ungaretti” dell’Istituto comprensivo “S.Agostino” di Civitanova e Montecosaro, unici studenti delle medie della regione, si sono recati, accompagnati dai professori e dalla dirigente scolastica Gloria Gradassi, ad Ancona in occasione della giornata di celebrazioni per i 75 anni dalla ratifica della Dichiarazione universale dei diritti umani dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, organizzato dal Consiglio regionale delle Marche.

Molti gli interventi e gli spunti di riflessione che hanno visto il tema dei diritti come un argomento attuale e sempre importante «diritti inalienabili, irrinunciabili, non negoziabili».

Una giornata dedicata ai ragazzi e alle ragazze di tutta la regione realizzata in collaborazione con l’Università politecnica delle Marche e l’Istituto diplomatico internazionale (Idi). Presenti alla mattinata nella Facoltà di Economia dell’Univpm (Aula A “G.Conti) il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, la professoressa Camilla Mazzoli, referente per le pari opportunità di ateneo in rappresentanza del Rettore Univpm Gian Luca Gregori, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il direttore generale Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, il capo del Segretariato permanente per l’iniziativa adriatico ionica Fabio Pigliapoco e il presidente dell’Idi Paolo Giordani. Intervenuto anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Nel corso della celebrazione sono stati consegnati ai rappresentanti istituzionali i premi “Messaggero di pace” dell’Idi e a tutti gli studenti una copia della Dichiarazione.