Sono fatte da bambini e bambine le decorazioni dell’albero in piazza Leopardi a Bolognola. L’idea nasce da due dipendenti che lavorano in Comune, che nel tempo libero hanno coinvolto i bambini e le bambine della scuola con laboratori grafico pittorici toccando temi importanti e attuali. Le due ragazze hanno creato uno spazio dedicato alle attività laboratoriali, finalizzate alla realizzazione di affascinanti lavoretti natalizi, che hanno tenuto impegnate le alacri manine delle bambine e dei bambini del borgo.

Il laboratorio pomeridiano tenuto nelle due scorse settimane ha visto la partecipazione di bimbi e bimbe dai 3 agli 11 anni, e ha dato vita a decorazioni speciali per l’albero della piazza più alta delle Marche. «Attraverso un’esperienza grafico-pittorica i bambini e le bambine – si legge in una nota – in modo fantasioso e libero, hanno realizzato piccoli addobbi, manipolando la natura con tempere e pennelli per decorare dei dischetti di legno; per realizzare segnaposto, le letterine a Babbo Natale e per personalizzare l’Albero di Natale hanno utilizzato materiali diversi tra loro, forbici, tempere, cartoncini e feltro. I bambini e le bambine hanno dimostrato notevole impegno e creatività sconfinata».

Grazie all’aiuto di una volontaria del paese, e il coinvolgimento attivo dei genitori, le attività laboratoriali sono diventate un potente strumento per interiorizzare e condividere valori fondamentali, educare al rispetto, alla valorizzazione della persona, al rifiuto del materialismo, all’importanza dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Si è affrontato anche l’attuale e delicato tema del rispetto verso le donne, attraverso la realizzazione di manine rosse che riportano la scritta “stop alla violenza contro le donne».

Una dimostrazione di collaborazione e solidarietà che coinvolge l’intera comunità nella preparazione e nella celebrazione delle festività, definendo molteplici opportunità, diverse e complementari, di vivere il periodo del Natale.