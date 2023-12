E’ stato Luca Giorgetti di Civitanova, tesserato dell’associazione artistica M&D, ad aggiudicarsi il titolo di campione nazionale nel massimo livello del settore Silver per la categoria allievi a Ginnastica in Festa.

La manifestazione si è svolta tra il 7 e il 10 dicembre l’edizione invernale alla fiera di Rimini, la finale nazionale dei campionati individuali e a squadre della ginnastica artistica maschile.

«Giorgetti è nostro primo ginnasta- fa sapere la società – a vincere una medaglia d’oro nei campionati federali per la società, che ripaga pienamente un duro lavoro fatto di sacrifici e tante ore trascorse in palestra ogni giorno».

Ottimi risultati anche gli altri atleti della società Civitanovese: 1° posto per Carlo Mezzelani e Luca Giorgetti nel Torneo Winter Club LD; 3° posto per Carlo Mezzelani nel Campionato Individuale LD A2 e 3° posto per Riccardo Fabietti nel Campionato Individuale LC A1.

Hanno mancato il podio, per meno di un decimo di punto, Matteo Draicchio e Riccardo Fabietti nel Torneo Winter Club LB, aggiudicandosi un comunque ottimo 4° posto. Ottimi risultati anche per i giovanissimi della categoria LA A1 Saverio Reucci e Tommaso Moscatelli, alla loro prima esperienza in questo contesto di gara, che si aggiudicano rispettivamente il 9° e 11° posto su ben 41 atleti partecipanti.