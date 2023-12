“Jack e il fagiolo magico”, la storia del piccolo Jack che vende una mucca per cinque fagioli speciali, che lo faranno salire in un mondo magico e straordinario andrà in scena domenica 10 dicembre, alle 17,al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta

Lo spettacolo è il secondo appuntamento in cartellone della dodicesima edizione della rassegna “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini, bambine e famiglie promossa dal Comune di Civitanova, da Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro per la direzione artistica di Marco Renzi.

Tantissime le famiglie che hanno partecipato all’inaugurazione, domenica 26 novembre, e che hanno decretato il primo sold out di questa stagione che oramai è entrata nella vita della Città e del suo comprensorio.

Pieni i palchi nei tre ordini e piena la platea, un pubblico motivato e paziente ha vissuto le intramontabili vicende dei sette capretti alle rese con un lupo determinato a fare di loro un gran banchetto.

Il pomeriggio è iniziato con la tradizionale assegnazione di libri prima dello spettacolo e biglietti omaggio per andare al cinema a Civitanova, un gioco al quale il pubblico partecipa ogni volta con grande divertimento, una sorta di tombola che invita alla lettura e al cinema, come importanti momenti di crescita e di formazione. Al termine tanti applausi e volti soddisfatti.

L’organizzazione è già attivata e pronta ad accogliere ancora questo popolo festante per il prossimo appuntamento di domenica. «Portate i vostri figli a teatro, un giorno vi ringrazieranno» rinnova così l’invito Marco Renzi che ha ideato questo lo slogan che accompagna anche quest’anno non solo la stagione di Civitanova ma tutte quelle di Tir-Teatri in rete, a rimarcare l’importanza dello spettacolo dal vivo verso i più piccoli, soprattutto oggi, dove la virtualità dilaga nella nostra vita quotidiana, tra televisione, social e telefonini.

Modalità di acquisto dei biglietti:

1) Acquisto on line sul sito www.ciaotickets.com , costo € 6,50 + 1 euro diritto di prevendita.

2) Prenotazione telefonica solo la domenica di spettacolo, 10 dicembre, dalle 10 alle

12, al numero 335 5268147, costo singolo posto € 6,50.

3) al botteghino del Teatro Annibal Caro, domenica 10 dicembre dalle 15,30.

L’inizio è alle 17, la biglietteria al Teatro Annibal Caro sarà aperta a partire dalle 15,30.