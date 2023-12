A scuola in notturna

Open day in notturna per il liceo artistico Cantalamessa di Macerata. L’evento ha coinvolto moltissime famiglie che hanno riempito i locali della scuola, hanno potuto dialogare con la dirigente e gli insegnanti ed osservare “dal vivo” quanto realizzato nei laboratori dell’istituto.

«I diversi indirizzi – scrive la scuola – su cui è articolato il “Cantalamessa” (“Architettura e Ambiente”, “Arti figurative”, “Audiovisivo e multimediale”, “Design dei Metalli” e “Design della Moda”) si son infatti organizzati per spiegare e far vedere non solo le produzioni artistiche degli studenti, ma soprattutto l’iter didattico che sottende a queste produzioni. Un iter che è fatto di creatività (e questa ai ragazzi non manca), ma anche di osservazione, riflessione, elaborazione, studio, tecnica, metodo; insomma un percorso complesso, la cui acquisizione è necessaria per divenire prima studenti consapevoli e poi diplomati competenti, capaci di inserirsi in maniera significativa nella società attuale, e di orientarsi sia verso la prosecuzione degli studi sia verso il mondo del lavoro».

Ma la cosa più bella della serata, quella che ha dato più soddisfazione agli insegnanti, è stata la partecipazione entusiastica e attiva proprio di diversi studenti dell’istituto: «Non solo hanno dialogato con gli intervenuti e mostrato le varie attività ai ragazzi più piccoli, ma hanno soprattutto dimostrato ancora una volta come chi sceglie questa scuola ne diventa parte, la sente come “sua” e si applica con piacere e con orgoglio nelle diverse attività. Una dimostrazione insomma di come i ragazzi, quando sono stimolati e supportati e quando sentono di aver trovato la propria strada, sono attivi, si impegnano, si danno da fare per costruirsi il proprio futuro; e trovano soddisfazione in quello che fanno: anche nell’andare a scuola».

La prossima giornata di scuola aperta è prevista per il pomeriggio di sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 19. Vista l’affluenza prevista, è consigliata la prenotazione, che si può effettuare facilmente visitando la pagina principale del sito dell’istituto (https://lamc.edu.it/).