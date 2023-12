La sindaca del Consiglio dei ragazzi di Cingoli Giorgia Rosetti si è insediata venerdì, con lei anche gli assessori, le assessore e l’intero Consiglio in una seduta speciale.

La seduta di proclamazione, alla presenza dei consiglieri comunali e del sindaco Michele Vittori, è iniziata con l’intervento di saluto del primo cittadino, seguito dall’intervento del consigliere di minoranza Francesco Pacetti, poi delle consigliere di maggioranza Sabina Barontini e Sabrina Francioni. A seguire l’intervento della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” Emanuela Tarascio.

In una sala consiliare gremita di pubblico, dai compagni e compagne di scuola degli eletti, insegnanti, professori, genitori e familiari, si è poi svolta la cerimonia formale di proclamazione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Proclamata sindaca Giorgia Rosetti, 11 anni, alunna della scuola secondaria di primo grado (lista numero 1 “La Cingoli migliore”). Il Consiglio comunale è composto da Corrado Carotti, Giulio Gianfelici, Dafne Tarli, Muadin Kadriu, Gabriele Sampaolesi, Matteo Cognini, Madinna Ahmedi, Giulia Gjoci, Marika Matellicani, Valeria Bartoloni, studenti della secondaria di primo grado; poi i Consiglieri eletti per la scuola primaria di Cingoli, Villa Strada e Grottaccia: Francesco Villano, Giulio Maria Capitani, Zelal Zekjri, Elisa Leuchi, Gioia Carletti, Arturo Pigliapoco, Daniele Del Moro, Lavinia Bevilacqua, Viola Bonservizi.

Dopo la lettura della promessa per l’espletamento dell’incarico da parte della neosindaca, l’intervento di Giorgia Rosetti in veste formale di sindaca per esporre ed illustrare il programma di mandato e per presentare assessori e consiglieri.

Con una scelta molto significativa, la neosindaca ha affidato l’incarico di assessore e quindi assegnato le varie deleghe a un eletto della scuola secondaria e a un eletto della scuola primaria affinché «ci sia collaborazione fra i due ordini di scuola e ciascuno possa portare il proprio contributo in rappresentanza del rispettivo ordine di scuola».

La presentazione dei singoli assessori e relativo programma: allo sport, tempo libero e salute, gli assessori Muadin Kadriu, per la secondaria e per la primaria di Cingoli Francesco Villano. Delega alla scuola, solidarietà e sociale: per la secondaria Giulio Gianfelici e per la primaria Lavinia Bevilacqua (Grottaccia). Per le deleghe all’ambiente, territorio e patrimonio artistico storico culturale: per la Secondaria Dafne Tarli e per la Primaria Gioia Carletti (Villa Strada).

Poi la sindaca ha passato la parola ai singoli consiglieri che si sono presentati personalmente esponendo brevemente le loro considerazioni sull’esperienza che stanno per intraprendere.

L’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi si è svolto a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, circostanza che ha determinato i ragazzi a partecipare in maniera attiva con la lettura da parte della vice sindaca, Giulia Gjoci, di una riflessione sul problema del femminicidio: «Vogliamo ricordare in quest’aula che pure noi diciamo “NO” ad alta voce e con forza a ogni forma di violenza contro le donne».

Durante la lettura gli alunni e le alunne della Primaria hanno distribuito un fiocchetto rosso al sindaco Vittori, agli assessori e ai consiglieri, nonché alle persone presenti in sala.

«Questo progetto impegna noi adulti a collaborare per la realizzazione concreta del programma. I ragazzi vogliono e devono essere ascoltati, hanno lavorato finora con impegno, senso di responsabilità e serietà” dice la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Emanuela Tarascio che ha sottolineato anche la maturità dei ragazzi, anche alla luce della precedente esperienza.

La seduta si è conclusa con l’intervento del sindaco Michele Vittori che nel ringraziare la precedente compagine consiliare presieduta da Vanessa David, ha sottolineato l’importanza di questo progetto ambizioso progetto: «E’ un momento molto importante per Cingoli e soprattutto per i nostri giovani, i quali avranno modo di confrontarsi sui temi della città, su progetti alla loro portata. Ci confronteremo insieme ed avremo anche la possibilità di vedere concretizzate quelle che sono le loro idee ed i loro progetti come fatto nel precedente mandato con la sindaca Vanessa David, mi viene in mente il progetto della struttura polivalente installata questa estate al Piazzale L. Cipolloni, al progetto delle mini-guide durante la 9 Fossi dell’aprile 2023. Si tratta di alcuni soltanto dei progetti proposti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e realizzati».

Il sindaco Vittori si è poi complimentato con tutti «perché mettersi in gioco è di per sé già una bellissima vittoria» augurando a tutti buon lavoro e aggiungendo una chicca: come per i sindaci del Comune di Cingoli, anche per i sindaci del Consiglio comunale dei Ragazzi si farà l’albo dei sindaci che via via si susseguiranno.