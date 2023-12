Bimbi e bimbe in strada

per raccogliere i rifiuti

«Abbiamo un’idea per l’ambiente»

GAGLIOLE – L’agrinido “La fornace degli gnomi” ha partecipato a Puliamo il mondo. E’ stata una mattinata di esperienze significative