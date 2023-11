Grande affluenza di matricole al liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata per “Il segreto dell’enigma perfetto”, la lezione più accattivante rivolta a cultori in erba della matematica.

L’occasione è stata la prima giornata di scuola aperta, organizzata sabato nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del liceo, con una curiosa ed interessante conferenza alla scoperta della storia della crittografia.

«La competenza – si legge in una nota della scuola – e la capacità di catturare giovani menti matematiche delle docenti Sabina Ascenzi e Sara Ciucci hanno decretato il successo di un pomeriggio al liceo, dove i ragazzi e le ragazze si sono recati in compagnia dei familiari, interessati ad una scelta di studi consapevole per i propri figli e figlie.

In attesa di ritrovare, il prossimo anno, questi giovani studenti allo scientifico “G.Galilei”, la dirigente scolastica Roberta Ciampechini, che ha introdotto e seguito l’intero pomeriggio di accoglienza in una disciplina, la matematica, finalmente piacevole e “alla portata di tutti”, augura agli intervenuti una scelta felice».