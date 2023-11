La pioggia non ha impedito, agli alunni e alle alunne della scuola primaria “E. Medi” di Macerata, di celebrare, martedì, la Giornata nazionale dell’albero. Con bandierine a tema in mano e la canzone “Il mio amico albero” hanno accolto il maresciallo dei carabinieri Gianfrancesco Pilato e il carabiniere Davide Lamannuzzi nell’atrio dell’edificio scolastico. I due carabinieri forestali hanno consegnato una piantina di ciliegio che gli alunni e le alunne, con le loro insegnanti, metteranno presto a dimora nell’orto didattico della scuola.

Il significativo dono è stato accompagnato da un discorso sull’importanza degli alberi per la vita del Pianeta e sulla necessità di prendersene cura. Argomento molto sentito dagli alunni, dalle alunne e dalle insegnanti che, in questo anno scolastico, svilupperanno il progetto di Istituto ”Non FERMIamo la creatività” partendo dalla citazione” Cresci solo quando ti maturi corresponsabile: la gente non è suolo ma semente” tratta dal libro “Se gli occhi fioriscono” di Danilo Dolci, prendendo in esame il tema della legalità, il rapporto tra gli uomini e la cura del territorio.