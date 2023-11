A suon di “Buonasera, per favore comprate un libro per la nostra biblioteca?” i bambini e le bambine della scuola primaria “Olimpia” di Montefano hanno fatto incetta di passanti. Tante le persone che sono state fermate ieri davanti alla Bottega del Libro a Macerata gemellata con la scuola e tra questi anche il primo cittadino, nonché presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Il sindaco, conquistato dalle risposte spiritose dei bambini e delle bambine, non se l’è lasciato ripetere due volte e ha contribuito a donare un libro alla biblioteca scolastica della scuola primaria di Montefano.

L’incontro di alunni e alunne con i maceratesi è stato reso possibile all’interno del progetto #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che dal 4 al 12 novembre permette al pubblico di donare libri nuovi alle scuole per arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia grazie all’impegno, all’energia e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori.

Tutti i cittadini che donano un libro alle scuole vengono ringraziati ed omaggiati con un segnalibro realizzato dagli studenti.