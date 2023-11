Corsa campestre degli alunni e delle alunne delle classi prime, seconde e terze della secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata, si è svolta giovedì la fase d’Istituto. I primi quattro classificati di ogni categoria rappresenteranno la scuola alle provinciali.

Ordinati e tra gli sguardi incuriositi di nonni con nipotini per mano, circa 150 ragazze e ragazzi, divisi in due turni ed accompagnati dai propri docenti, hanno raggiunto il campo sportivo di Collevario dove hanno trovato ad attenderli gli alunni e le alunne dell’Ite, ad indirizzo sportivo, di Macerata. C’è sempre un grande entusiasmo tra gli atleti quando si tratta di misurarsi in competizioni sportive… voglia di partecipare ed anche voglia di vincere e qualificarsi alla fase provinciale. E così l’appello, un numero da appuntare sulla maglia, un sorso d’acqua, le ultime raccomandazioni e poi tutti sulla linea di partenza. I giochi si sono aperti con le categorie ragazzi e ragazze delle classi prime: 1500 metri per le atlete e 1800 metri per gli atleti. Previdenti, i più hanno saputo dosare le proprie energie per riuscire a portare a termine la gara, ma soprattutto per staccarsi dal gruppo nello sprint finale. Purtroppo qualcuno ha dovuto fermarsi prima: una storta, un crampo, uno strappo muscolare…e giù lacrime di dolore, delusione o rabbia? Poi compagni che consolano, una pacca affettuosa del docente e di nuovo il sorriso. Dopo la prova delle classi prime, è stato il turno degli alunni e delle alunne delle classi seconde e terze.

«E’ stata una prova molto difficile per noi delle classi seconde – dice Caterina B. – perché ci siamo dovuti confrontare con i ragazzi e le ragazze più grandi delle classi terze. Io però ce l’ho fatta e sono arrivata seconda»

«Per me è stato molto importante l’incitamento dei compagni di classe – aggiunge Andrea M. – Mi ha dato la carica e soltanto per 7 secondi non sono arrivato primo, nella categoria cadetti»

Intanto complice anche la bella giornata di sole, le gare si sono svolte nel migliore dei modi ed alla fine sudati ma soddisfatti i ragazzi e le ragazze hanno tagliato il traguardo. Poi chi si è steso a terra per riprender fiato, chi ha fatto esercizi di stretching per distendere i muscoli, chi ne ha approfittato per fare commenti. Particolarmente emozionati sono stati gli atleti e le atlete delle classi prime: per loro si è trattato della prima competizione sportiva ufficiale.

Ora i primi quattro classificati per ogni categoria rappresenteranno la scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata nella fase provinciale.

I qualificati

Categoria ragazzi: 1° classificato M. Maccari I^ D; 2° classificato D. Referza I^D; 3° classificato R. Abassi I^C. 4° classificato A. Cicarè I^C.

Categoria ragazze: 1° classificata M. Galletta IE ; 2°classificata M. Ottaviani IE ; 3° classificata C. Illuminati IE; 4° classificata A. Garbuglia IE.

Categoria cadetti: 1° classificato P. Cippitelli 3D; 2° classificato A. Morresi 2D; M. Sdrubolini 3G: 4° classificato T. Morresi 3G

Categoria cadette: 1classificata G. Tomassoni 3E ; 2°classificata C. Bellezze 2D ; 3° classificata G. Mendola 3 E; 4° classificata C. Cavarape 2A.