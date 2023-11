I ragazzi e le ragazze del settore giovanile dell’Associazione sportiva Caldarola hanno potuto vivere un’emozionante e formativa esperienza domenica a Coverciano. Infatti, accompagnati da alcuni tecnici dell’Asd Caldarola, numerosi atleti delle categorie Esordienti, Pulcini e Femminile Under 17, sono andati nella sede della Nazionale Italiana di Calcio dove non solo hanno visitato il Museo e conosciuto alcuni tecnici azzurri, ma hanno vissuto l’emozione di un allenamento con preparatori qualificati di altissimo livello nel Centro Federale dove si raduna proprio la massima squadra di calcio nazionale.

Con indosso i colori della società di Caldarola, accompagnati da Daniele Belli mister dei Pulcini, Leonardo Carassai tecnico degli esordienti e coordinati da mister Giammario Cappelletti, responsabile Scuola Calcio, hanno potuto respirare l’emozione che solo la Nazionale Italiana può far vivere. Particolarmente colpiti i ragazzi e le ragazze quando hanno potuto osservare i numerosi trofei che la gli Azzurri negli anni hanno vinto e portato a casa con merito. Una domenica diversa, sicuramente dall’alta carica motivazionale, che la società ha organizzato per queste giovani leve calcistiche.