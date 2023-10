L’ingresso di nuove risorse tra il corpo docente ha portato anche liete sorprese ai ragazzi e alle ragazze delle classi seconde della secondaria di I grado dell’Istituto Dante Alighieri a Macerata. Su spunto della professoressa di tecnologia Lucia Massei è stata pianificata una bellissima attività di laboratorio che ha preso il via mercoledì e proseguirà nel corso della settimana. Il coinvolgimento di tutti i docenti di Tecnologia della nostra scuola ha permesso di avviare un’esperienza pratica di conoscenza dei materiali edili, dai laterizi di varia tipologia fino ai leganti idraulici come la malta ed il calcestruzzo.



Il nome “Un giorno di cantiere”, alla serie di laboratori, è fortemente descrittivo delle attività didattiche svolte. I ragazzi e le ragazze hanno assistito ad una introduzione sulle caratteristiche tecniche di mattoni, tavelle, coppi e tegole, fino ad arrivare alla spiegazione della procedura di miscelazione di un legante idraulico. Si è giunti quindi alla fase operativa in cui gli alunni e le alunne hanno provveduto a selezionare le dosi di acqua, cemento, ghiaia e “rena comune” per la creazione dell’impasto della malta prima e del calcestruzzo poi. Sono stati quindi posizionati dei pezzi di piastrelle per la creazione di una sorta di patchwork sul “letto” dell’impasto, oltre ad un piccolo ferro curvo, in parte annegato, per la rimozione del manufatto ad essiccazione avvenuta. Bellissima ed utilissima attività per studenti e docenti, all’esordio di un programma di teoria della disciplina che vede il suo incipit proprio nell’argomento dell’edilizia e dei materiali.

«Complimenti – scrive la scuola – alla professoressa Massei per l’idea e per il valore intrinseco dell’esperienza proposta, oltre che per la varietà della propria attrezzatura, da lei stessa selezionata e portata nei locali del plesso della Secondaria».