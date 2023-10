Il parco fluviale Santa Croce a Mogliano si trasforma ne “Il Bosco dell ZuccAmiche”. Domenica 15 ottobre dalle 10 si terrà l’evento organizzato dall’associazione Amici di Santa Croce in collaborazione con la confraternita del Santissimo Sacramento e il Comune di Mogliano; un’esperienza unica ad ingresso gratuito interamente dedicata ai bambini e alle bambine.

Situato in una cornice incantevole che ha già recentemente ospitato eventi unici come il festival “Risorgi Marche” o “Il sentiero delle api”, il Parco Fluviale Santa Croce è un palcoscenico naturale che riesce a creare un’armonia perfetta per trascorrere una giornata a contatto con la natura e la storia di questo luogo magico.

«Il Bosco dell ZuccAmiche – scrivono gli organizzatori – è viaggio nei cinque sensi che coinvolgerà grandi e piccoli, i quali avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta e sincera con tutti gli elementi della natura, sfruttando il potere dei propri sensi, tra profumi, colori, suoni, sapori e consistenze che solo Madre Natura sa creare.

In ogni tappa, i coraggiosi viaggiatori riceveranno un premio e alla fine saranno proprio loro ad assistere alla costruzione del regalo finale che porteranno a casa come ricordo di questa esperienza. Per l’evento è stato scelto come guida il personaggio Otto Zuccotto, la rappresentazione più vera della festa: unico, pensato con il cuore e fatto a mano proprio come tutto quello che sarà possibile trovare in questo magico bosco.

Otto accompagnerà in questo percorso dove la natura si unisce con la fantasia, creando un’alchimia perfetta per dare vita a zucchette e zuccone, gnomi, funghi e animali guida, tutti amici del Bosco».

Prima dell’ingresso nel bosco, si potrà assistere a trucchi di magia e giochi con corpo e animali e si potrà visitare anche truccolandia. Ci saranno silenzi e sorrisi, attraverso i quali tutti impareranno a rispettare la bellezza del panorama unico del parco Fluviale di Santa Croce e capiranno che si può guardare non solo con gli occhi.

Sabato 14 Ottobre nel Parco fluviale di Santa Croce si terrà il concorso “Le Zuccamiche di Otto”, dalle 15 alle 18 sarà possibile consegnare le zucche decorate dai bambini le quali verranno esposte all’interno del Bosco delle ZuccAmiche di domenica 15 nel Parco Fluviale e verrà premiata la zucca più originale per ogni categoria. Sempre sabato alle 16:30 merenda con pane e marmellata di zucca per tutti.

Domenica 15 ottobre inizio alle 10 con l’apertura del bosco, alle 12 apertura stand gastronomico con la cucina di Otto Zuccotto e il Magico Spettacolo di Magica Nadia il quale sarà ripetuto anche alle 17.