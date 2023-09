Un avvio d’anno decisamente festoso per la scuola primaria San Vito a Recanati. Tanti colori e un’atmosfera gioiosa hanno accolto quanti ieri, giorno di inizio delle lezioni, si sono affacciati sulla piazzetta del Belvedere di Borgo Muzio, spazio aperto adiacente alla scuola. Le alunne e gli alunni della primaria San Vito hanno infatti presentato ai propri genitori e alla cittadinanza la nuova area di giochi a terra da loro realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, di Ettore Sbaffi, e con il prezioso contributo di genitori volontari.



La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Annamaria De Siena, del sindaco Antonio Bravi e dell’assessora Rita Soccio. I bambini e le bambine più grandi delle classi quarta e quinta hanno voluto raccontare le tappe principali del lavoro svolto sotto la guida dei propri insegnanti, che ha portato a riqualificare uno spazio pubblico reso “a misura di bambino” e fruibile per i cittadini. L’iniziativa, ideata dai docenti del plesso, è stata inserita nel Progetto scolastico “Borgo Muzio: il Belvedere delle bambine e dei bambini”, progetto avviato già a partire dal 2020. Come gli stessi ragazzi e ragazze hanno spiegato, la valorizzazione dell’area ha previsto inoltre la pittura di un murales sulle pareti della scuola ispirato ai temi dell’amicizia e della pace. Un altro bel momento, quindi, per l’Istituto Badaloni, visto che ieri si sono anche riaperte le porte del complesso di San Vito agli studenti della secondaria e ai piccoli dell’infanzia.