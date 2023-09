Sei karateka civitanovesi

ARTI MARZIALI – Parteciperanno alla 20esima edizione della rassegna continentale di Karate Goju-ryu-Egkf che dal 14 al 17 settembre si svolgerà a Soumagne