Civitanova Classica Piano Festival giunge al suo quarto appuntamento della stagione 2023. Domani, sabato 9 settembre, alle 18,30 al chiostro di Sant’Agostino, protagonista l’Orchestra Giovanile Marche Music College, formazione composta da 40 musicisti under 20 provenienti da scuole e conservatori di Marche ed Abruzzo, diretta dal maestro Alessandro Marra, che già nelle passate edizioni è stata protagonista dello Spazio Giovani del festival, evento fortemente voluto dal direttore artistico Lorenzo Di Bella e in collaborazione con la biblioteca Zavatti di Civitanova.

Il programma spazia da capolavori del Barocco alle musiche da film in omaggio ad Ennio Morricone. Gli archi saranno i protagonisti della prima parte del concerto che sarà impreziosita dalla straordinaria presenza del piccolo pianista di Caldarola Alberto Cartuccia Cingolani, di appena 7 anni. Il pubblico di Civitanova Classica avrà così la possibilità di ascoltare dal vivo quello che persino la stampa internazionale ha definito come uno dei più sbalorditivi talenti del pianoforte, che si esibirà sia nelle vesti di solista che accompagnato dall’orchestra.

Civitanova Classica Piano Festival è organizzato dall’associazione ArteinMusica Aps in coorganizzazione con l’Azienda Teatri di Civitanova, con il contributo dell’Amministrazione comunale, Regione Marche e importanti sponsor privati. Biglietto unico 5 euro acquistabile su Ciaotickets e in tutti i punti vendita del circuito. Omaggio agli under 18. Per info: civitanovaclassica.it e tel.3483442958.