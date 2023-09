In questi giorni si sono disputate a Siracusa le finali nazionali under16 femminili. Tra le migliori squadre italiane anche il team della Pallanuoto Tolentino che dopo le diverse gare, ha conquistato il settimo posto in Italia. Una bellissima soddisfazione per le giovani atlete, per il tecnico Luca Caproli e per il dirigente della Nuoto Tolentino Mario Foglia che ha accompagnato la squadra nella trasferta siciliana.

«Ci complimentiamo con le ragazze della Pallanuoto Tolentino – sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e il vice sindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo – per questo prestigioso traguardo. Nelle diverse gare non hanno sfigurato davanti a squadre più blasonate e con maggiore esperienza. Questo risultato premia anche una società sportiva che in questi anni ha lavorato costantemente sul vivaio, facendo crescere tante giovani atlete e atleti che si sono messi in luce anche a livello nazionale. Dirigenti e tecnici operano con grande sapienza e passione, continuando a far proliferare gli sport natatori e continuando a vincere importanti gare e campionati. I nostri complimenti a tutta la squadra e alla società, con la promessa di incontrarci presto di persona».