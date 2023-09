di Leonardo Luchetti

È iniziata Magicabula2023, con una grande partecipazione da parte di adulti, ragazzi e bambini, grazie alla varietà delle esperienze proposte, a partire da una caccia al tesoro alla scoperta del borgo di Colmurano, passando per una serata alla scoperta del cielo, finendo con un dj set che ha fatto ballare e divertire. Dopo il grande successo del venerdì anche il sabato si riconferma all’insegna del divertimento costruttivo, a partire dai convegni per i docenti, passando per i laboratori di danza, yoga e dei clown, fino ai più classici come “L’officina di Nonno Nando”, dove i bambini si sono potuti sbizzarrire costruendo acchiappasogni, draghetti e molto altro. L’assessore Lara Migliorelli e Il sindaco Mirko Mari stilano il bilancio di questi primi due giorni e l’auspicio per oggi, domenica.

Come è iniziata questa edizione di Magicabula?

«Alla grande, con una grande affluenza e il programma ha entusiasmato piccoli e grandi. A partire dalla caccia al tesoro, ideata dal “Moscardino Curioso” per le vie del borgo, sul tema della natura; fino alla “serata astronomica” a cura di “Astromarche”, che ha entusiasmato letteralmente tutti, perché hanno dato l’opportunità di vedere, le stelle, le galassie, Saturno, Giove, ma addirittura la luna che ieri era piena e particolarmente affascinante. Abbiamo concluso la giornata all’insegna del divertimento per ragazzi, con un dj set a cura di Emanuele Saltari, e anche in questa occasione i ragazzi sono stati molto partecipi; quindi tirando le somme di questa giornata non possiamo che essere immensamente felici».

Com’è andato il Sabato di Magicabula2023?

«È stato bellissimo vedere Colmurano addobbata, colorata, piena di bimbi che partecipavano ai vari laboratori, che si divertivano tra i gonfiabili e i giochi in legno di Ludobus. A partire dalla mattina, con il convegno sulle soft skills, quindi le competenze emotivo-relazionali, che è stato molto partecipato e molto apprezzato, soprattutto dagli insegnanti che vivono e gestiscono costantemente questo tipo di competenza nei bambini, i quali hanno partecipato attivamente anche al laboratorio pomeridiano pratico, guidato dai docenti Fabio Ambrosini e Alberto Dionigi. Sicuramente poi il pomeriggio è stato un piacere vedere Colmurano pieno di bambini e di famiglie impegnati nei vari laboratori e nelle varie attività, la scelta era molto vasta, c’erano dai laboratori più classici come “L’officina di Nonno Nando” fino ai più innovativi, come la sfera planetaria o il laboratorio sensoriale, passando per quelli che si rinnovano tutti gli anni.

La serata che abbiamo ospitato è stata quella di chiusura del Friku Festival, molto partecipata, dimostrando il valore delle due manifestazioni unite. -continua il sindaco Mirko Mari- Sono molto soddisfatto della buona riuscita di questo Sabato di Magicabula, che come ogni anno non solo ha coinvolto molte famiglie, ma anche la cosiddetta “comunità educante”, portando molti sorrisi e molta spensieratezza a Colmurano. Mi sento di fare un vivo ringraziamento a tutti i collaboratori e a tutte le magliette gialle, senza i quali non avremmo potuto fare niente. Non vediamo l’ora di accogliere tutti questa domenica, per offrire esperienze divertenti e costruttive, ma soprattutto per divertirci durante il gran finale».

Cosa vi aspettate per oggi?

«Siamo pieni di speranze, non vediamo l’ora di vedere Colmurano piena di bambini che sorridono, giocano e si divertono per le vie del borgo, mentre fanno i laboratori che aprono alle 15.30 e in attesa del gran finale. Noi siamo prontissimi ad accoglierli tutti con il sorriso e facendo il massimo per far vivere una giornata spensierata e diversa come in un mando parallelo dove l’unica cosa che conta è sorridere».