I DinsiemE arrivano al Cuore Adriatico di Civitanova. Sabato 26 agosto i due YouTuber super amati dai più piccoli saranno ospiti del centro commerciale di via San Costantino a partire dalle 18. I due influencer interagiranno col pubblico firmando autografi e scattando foto con i “Dinsiemini”, i loro fan.

«Si tratta di un evento divertente soprattutto per i più piccoli – dichiara Simone Tommolini, general manager della Okay Group, agenzia che segue la coppia – e siamo felici di offrire ai nostri visitatori l’opportunità di incontrare i talentuosi YouTuber con un live show d’eccezione e poi un meet and greet per tutti i loro fans, con grande animazione, musica e divertimento».

Divenuti famosi con video freschi e challenge divertenti sui social, i due ragazzi siciliani contano oggi tantissimi follower sulle piattaforme. Successo che gli permette di girare l’Italia incontrando migliaia di bambini e bambine che impazziscono per loro.

La coppia, sia nel lavoro che nella vita, è formata da Erick Parisi, 27 anni e Dominick Alaimo, 26 anni. Video divertenti e tormentoni (“Estate perfetta” e “Non prende il Cell”) hanno permesso loro di farsi largo all’interno della cultura digitale, fidelizzando sempre più bambini e bambine tra i 5 e i 10 anni. Il loro canale, attualmente, conta più di un milione di iscritti.

I DinsiemE sono anche autori di libri. Infatti, i due hanno scritto “Un’avventura senza fine con Erick e Dominick”, dove raccontano esperimenti, challenge, quiz e ricordi delle loro avventure passate e “Il viaggio nel libro dei libri di Erick e Dominick”, in cui vengono rivisitate le storie più belle di sempre.

Ma il loro segno di riconoscimento è da sempre formato dalle “challenge” che li hanno resi noti al pubblico dei più piccoli. In una di queste sfide la coppia si impegnava a mangiare cibo di un solo colore per un giorno intero.

Video, libri e canzoni, ma i due YouTuber sognano in grande e vogliono di più. Il 23 marzo 2023, infatti, è uscito nelle sale italiane il loro primo film, che si intitola “DinsiemE Film – Il Viaggio Leggendario”, prodotto da Lotus Production, in collaborazione con DinsiemE Srl.

Nella pellicola, Erick e Dominick ostacolano il piano malvagio di Dottor Giniu e di Dottor Timoti, i quali, attraverso la creazione di un videogioco misterioso dal nome “Il Viaggio Leggendario”, partono alla conquista del Regno di Camelot, del Regno di Atlantide e del fantastico Regno di Diamante.

Curiosità: il nome DinsiemE è il simbolo del loro legame: tra la D di Dominick e la E di Erick si inserisce, infatti, perfettamente la parola “insieme”, che rappresenta il filo che li unisce.

L’ appuntamento è, dunque, fissato per sabato 26 agosto alle 18, al centro commerciale “Cuore Adriatico”. Un pomeriggio di gioia e spensieratezza con i vostri beniamini. Il messaggio per tutti i “Dinsiemini” è uno solo: vietato mancare.