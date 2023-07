Il caldo non ha risparmiato neanche i Pueri Cantores chiamati a cantare la Carmen sul palco dello Sferisterio a Macerata, indossando costumi coloratissimi e caratterizzanti. Sono proprio loro, in abito di scena, a raccontare l’esperienza vissuta quest’anno in questa opera che li vede non solo cantare ma anche scorrazzare per la scena, partecipare attivamente all’evolvere della storia e contagiare il pubblico, cantanti e attori con la loro energia e innocenza.

«Bellissimo cantare Carmene e salire sul palco dello Sferisterio, bellissimo indossare costumi tanto particolari ma fa molto caldo». E’ questo il loro pensiero in cui concordano un po’ tutti e tutte.

Nelle tre repliche di Carmen in archivio, comunque, la fatica e il caldo, non si sono visti e, da veri professionisti, hanno conquistato il meritato successo. Per loro le vacanze non possono ancora iniziare però. L’ultima replica di Carmen sarà infatti in scena domenica 6 agosto.