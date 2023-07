Sono stati oltre 200 i bambini, le bambine e gli adolescenti tra i 6 e i 14 anni che hanno preso parte alla terza edizione di Estate in quartiere 7×7. Il progetto, completamente gratuito e dedicato alle famiglie, dell’Assessorato alle Politiche sociali e pari opportunità del Comune di Macerata che ha visto la realizzazione di sette centri estivi, uno a settimana, che hanno coinvolto altrettanti quartieri e frazioni di Macerata, ha superato per numero di iscrizioni le richieste dell’estate precedente, confermando un trend d’interesse dell’iniziativa da parte delle famiglie della città di Macerata.



«L’estate è una stagione particolare per le famiglie – interviene la vice sindaca e Assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro – e con la chiusura delle scuole vengono meno spazi d’incontro e condivisione per i ragazzi e le ragazze. Estate in quartiere 7×7 è un progetto gratuito a sostegno dei giovani e delle famiglie che promuove spazi e interazioni educative sane. Un ringraziamento a chi ha sostenuto il progetto: Il Faro, la Diocesi, la Scuola Civica di Musica Scodanibbio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell’AST3, l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi e la bocciofila di Sforzacosta. Educare significa tirare fuori inclinazioni, doti e potenzialità di ogni persona con l’obiettivo di permettere alle giovani generazioni di crescere al meglio: questi sono stati gli obiettivi di Estate in quartiere 7×7».

Tra le varie attività svolte, il laboratorio sulla comunicazione è stato incentrato sul tema del gioco. I bambini, divisi in più gruppi, dopo aver scelto diverse tipologie di giochi di strada, hanno creato delle scene utilizzando materiali come carta, legno, corde e palloni. Ultimata la preparazione, sono state effettuate le singole riprese, registrando anche piccoli passaggi vocali per evidenziare, in fase di montaggio, la tipologia delle singole attività. Complessivamente, sono stati realizzati 7 video – più un altro riguardante operatrici, operatori e tutor del progetto Estate in Quartiere 7×7 – che verranno pubblicati settimanalmente sui canali social dei Servizi Sociali del Comune di Macerata.